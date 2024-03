O forte rugido do leão

É verdade que os quatro que mantêm a dianteira ao cabo da 26 jornadas da Liga ganharam todos, mas em boa verdade não pode deixar de ser colocada em plano superior a vitória do Sporting frente ao Biavista, que acabou até por se traduzir numa goleada homérica, daquelas que já não se usam muito no nosso campeonato.



À partida para uma interrupção de duas semanas no calendário, tudo permaneceu na mesma após a intensa jornada do fim-de-semana.

Os dragões desembaraçaram-se com relativa facilidade do Vizela, sobretudo devido à sua convincente da segunda parte do jogo disputada no seu estádio, muito embora permaneçam algumas dúvidas sobre aquilo que é capaz de render por cá o conjunto de Sérgio Conceição.

Quanto ao Benfica, passou por algumas dificuldades em Rio Maior onde se defrontou com o Casa Pia, uma equipa bem organizada, que se mantém a meio da tabela, e que nunca permitiu que a vantagem dos encarnados se pudesse traduzir em mais do que um golo.

Artur Cabral, tantas vezes chutado para canto pelos apaniguados do clube da Luz, foi o único capaz de encontrar o caminho para mais uma vitória difícil, que voltou a deixar a descoberto algumas insuficiências da equipa de Roger Schmidt.

Em Alvalade, os leões também passaram por alguns momentos de inquietação: os boavisteiro marcaram logo aos três minutos, e embora a intensidade e a organização do jogo leonino se tivesse mantido, o golo do empate obtido quando estava quase a ser corrido o pano na primeira parte, veio dar o primeiro sinal da reviravolta que haverão de consumar-se lá mais para a frente.

E de facto, a segunda parte foi um festival de futebol e de golos, com o Sporting a chegar

ao elevado score de 6-1, um justo prémio para uma equipa que se entrega ao jogo até soar o apito final, consistente e avassaladora , confirmando que é, por esta altura, um muito sério à conquista do campeonato em curso, do qual há ainda oito jornadas por disputar.

A interrupção de duas semanas que agora irá seguir-se permitirá a reposição níveis físicos de todas as equipas que estão em prova.

Depois, no reatamento, partiremos para um terrível mês de Abril, durante o qual tudo irá ficar decidido.