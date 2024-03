O FC Porto europeu continua a ser diferente

Já não é novidade assistirmos a grandes exibições do Futebol Clube do Porto quando chamado a competições internacionais. E a esses momentos gloriosos tem igualmente correspondido a conquista de uma mão cheia de títulos e troféus, que os portistas guardam ciosamente no seu museu, e que somam indiscutível prestígio para o futebol português.



Desta vez, acabámos de ter mais uma excelente presença na Liga dos Campeões Europeus, frente ao Arsenal, que é, simplesmente,o líder da classificação da Premier League, o mais importante campeonato nacional que se disputa em todo o mundo.

Tendo saído da capital nortenha há dois dias, levando na bagagem a vantagem de um golo, angariada no desafio da primeira mão, disputado no Dragão, era legítimo acreditar que a eliminatória não estava encerrada, sabendo-se como o FCPorto é capaz de se agigantar em circunstâncias como esta.

E voltou realmente a fazê-lo, obrigando o Arsenal a um prolongamento sofrido, só tendo ficado tudo decidido no desempate através de pontapés da marca da grande penalidade.

Aí, os Gunners foram mais competentes, e assim os dragões voltaram para casa com um enorme sentimento de frustração e a certeza de que tudo poderia ter sido diferente no majestoso Emirates Stadium.

Agora, os portistas terão de virar-se exclusivamente para o nosso campeonato e para a Taça de Portugal, competições em que estão a passar por algumas dificuldades, mas através das quais poderão garantir a salvaguarda, no próximo ano, sobretudo no que respeita à sua presença nas competições europeias.