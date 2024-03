Vem de Glasgow para tentar atrapalhar

Depois do Sporting, na quarta-feira, entra esta noite em acção o Benfica, para tentar na Liga Europa aquilo que foi impossível alcançar na Liga dos Campeões.



Ultrapassado o Toulouse, após dois jogos em que sobraram dificuldades, o campeão português vai ter pela frente uma equipa determinada, disposta a causar-lhe os maiores sobressaltos, pensando que o “efeito Futebol Clube do Porto” pode estar ainda a causar distúrbios no ninho da águia.

E é verdade. O Benfica apresenta-se hoje como favorito, por diversas razões indiscutíveis: tem melhor plantel, tem melhor equipa, e o seu prestígio internacional não tem nada a ver com o do actual comandante do campeonato escocês.

Está no entanto por se saber se os efeitos do “desastre” de domingo, no estádio do Dragão, já foram ultrapassados, e a reconciliação com o seu público afecto está por agora confirmada.

A contestação aos jogadores da águia, mas sobretudo ao seu treinador, causou mossa no actual estado de coisas, vendo-se logo à noite se tudo está ultrapassado, e o Benfica capaz de regressar aos seus melhores tempos.

É verdade que os lisboetas estão presentes em todas as frentes - campeonato nacional, taça de Portugal e Liga Europa - mas o seu rendimento não tem dado créditos à intenção de nada perder de vista.

Hoje é, por isso, um dia crucial para atenuar tensões, e fazer crer que a equipa ainda não perdeu o foco nas vitórias que precisa de alcançar.

O Sporting, esse, também continua viivo na Liga Europa, mas ontem à noite não deixou certezas quanto à possibilidade de assim continuar.

O Atalanta confirmou que é difícil de ultrapassar e, em casa, é bem capaz de deixar os leões pelo caminho.