Difícil, mas não impossível

O próprio Sérgio Conceição reconheceu na conferência de imprensa que o jogo a disputar logo à noite, frente ao Arsenal, primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Europeus, poderá ser o jogo mais difícil de quantos os portistas já disputaram até agora, na temporada presente.



De facto, tudo indica que os arsenalistas vão entrar no estádio do Dragão convencidos de que poderão garantir um bom resultado neste regresso à mais importante competição da Uefa, para depois poderem confirmar no Emirates a passagem aos quartos-de-final.

Poderão, no entanto, vir a ser surpreendidos.

É verdade que o Futebol Clube do Porto passa por momentos algo complicados, com reflexo até no comportamento da sua equipa principal nas competições nacionais de futebol mas, por outro lado, convirá não esquecer que, quando chamada às competições internacionais, é capaz de se transcender e chegar a resultados que por vezes parecem difíceis de alcançar.

Ver-se-à, logo à noite, no estádio do Dragão, com que espírito as duas equipas se vão apresentar em campo.

A equipa de Conceição, em dificuldades no campeonato português, tem desiludido os seus prosélitos em alguns dos desafios que disputou recentemente, ao ponto de poder até estar distante da luta pelo título de campeão.

Os londrinos, por seu lado, estão numa boa posição para poder discutir a Premier League, mantendo o terceiro lugar da classificação, separados por apenas dois pontos do líder Liverpool, e um ponto atrás do segundo classificado, o Manchester City.

E se é certo que a equipa comandada por Mikel Arteta dispõe de um bom grupo de atletas a partir do seu meio-campo, também há que reconhecer que o seu sector defensivo revela por vezes fragilidades que hoje à noite podem tornar-se fatais.

Aguardemos, desejando um jogo de qualidade e um resultado a condizer para os dragões, mesmo tendo em conta as dificuldades que poderão deixar à vista.