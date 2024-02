Em força na Liga Europa

Três das melhores equipas portuguesas da actualidade regressam hoje às lides europeias, participando na primeira ronda do play-off da segunda mais importante competição da Uefa, a Liga Europa, na qual estão também empenhadas mais 13 equipas, cuja qualidade lhes permitiu chegar a esta fase adiantada da prova.

O Sporting é o primeiro a entrar em acção para, em Berna, defrontar o Young Boys, actual líder do campeonato suíço, com 48 pontos, mais sete do que o Servette e 12 pontos acima do Zurich.

No Wankdorf Stadium, o segundo maior do país, com capacidade para 32 mil espectadores, os leões vão ter pela frente uma equipa difícil, que entra na eliminatória com as mesmas ambições do clube lisboeta.

Justificam-se no entanto as ambições leoninas, com base no momento que a equipa atravessa, na qualidade do futebol que tem exibido, e na capacidade individual da grande maioria dos seus jogadores. A equipa portuguesa dispõe também da teórica vantagem de realizar o primeiro desafio em território helvético, podendo depois rectificar em Alvalade um resultado eventualmente menos positivo.

À noite, a partir das vinte horas, vão actuar o Benfica e o Sporting de Braga para defrontar duas equipas de menor valia.

O campeão português vai ter pela frente o Toulouse, colocado na classificação do campeonato francês em 14º lugar, com apenas mais quatro pontos do que o último classificado da tabela gaulesa.

Com a vantagem acrescida de jogar no seu estádio, o Benfica tem todas as condições para começar esta fase com uma vitória e igualmente com um resultado dilatado.

À mesma hora, o Sporting de Braga joga na Pedreira para ali defrontar o Qarabab FK, líder da classificação do campeonato do Azerbaijão, com 16 pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

Também neste embate europeu, os minhotos se apresentam como favoritos, e com possibilidades de virem a construir um resultado que lhes proporcione uma certa margem de conforto com vista ao desafio da segunda mão em Baku.