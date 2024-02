Antecipar uma possível final da Taça

Já não será possível termos no Estádio Nacional, no próximo dia 26 de Maio, dia marcado para a realização da Taça de Portugal, aquele que é sempre um dos mais aliciantes e desejados embates do futebol português.



Isto, porque os dois baluartes lisboetas vão ter já de esclarecer qual deles é mais capaz para alinhar nessa festa que anima sempre todo o país.

Sporting e Benfica vão encontrar nas meias-finais, em duas mãos, aprazadas para 28 de Fevereiro e 3 de Abril, estando o primeiro jogo marcado para o Estádio José Alvalade, enquanto o de retribuição terá por cenário o Estádio da Luz.

Trata-se de duas forças que respeitaram as previsões, que as actuações e resultados de ambos, nos quartos-de-final, justificaram por inteiro.

Os leões haviam vencido na quarta-feira o brioso e esforçado União de Leira, tendo as águias repetido em Vizela, o resultado que ali haviam alcançado em desafio do Campeonato nos últimos dias de Setembro passado.

Os benfiquistas passaram ontem por maiores dificuldades frente ao lanterna vermelha da classificação da primeira Liga, sem que a sua vitória alguma vez estivesse em dúvida, enquanto os leões estiveram mais à vontade tanto no resultado como na exibição.

O Vitória de Guimarães também já tem assento garantido nas meias-finais, estando a aguardar pelo adversário que sairá da dupla Futebol Clube do Porto-Santa Clara os quais, por sua vez, vão ter de completar, nos Açores, o jogo que na quarta-feira, quando estavam jogados apenas 27 minutos, foi interrompido devido a intenso mau tempo registado em Ponta Delgada.

Resumindo, tivemos e vamos continuar a ter Taça de Portugal.

O crivo tem vindo a apertar-se, muitos ficaram entretanto pelo caminho, aproximando-se agora dias importantes nos desafios que estão para cumprir.

Ou seja, novas e fortes emoções estão à nossa espera.