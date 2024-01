Afinal, havia outro, o Estoril Praia

Escrevemos ontem, a terminar o nosso apontamento do dia em relação ao jogo que haveria de ter lugar à noite, em Leiria: “Para já, a expectativa centra-se na possibilidade de o Benfica confirmar a sua superioridade, sendo no entanto conveniente que atente no que aconteceu ao Sporting, no estádio Magalhães Pessoa, frente ao Sporting de Braga”.



Nunca o Benfica, no seu todo, terá colocado a hipótese de a sua equipa principal não estar presente na final da Taça da Liga, no próximo sábado, frente ao Sporting de Braga.

De facto, o momento dos encarnados recomendava que o favoritismo assentasse na sua equipa, não apenas pela sua superioridade indiscutível, mas também porque o adversário, o Estoril Praia, vinha de quatro derrotas consecutivas no campeonato e, além disso, participava pela primeira vez numa fase tão adiantada da Taça da Liga.

Igualando os leões, aos quais na véspera faltou imensa eficácia frente aos bracarenses, os encarnados também não souberam aproveitar alguns momentos finais de jogadas bem construídas, e se é verdade que estiveram muitas vezes por cima no jogo, a verdade é que no marcador isso nunca aconteceu.

A perder por 1-0 desde os 16 minutos, o Benfica só conseguiu chegar ao empate aos 58 minutos restando-lhe, a partir daí, 38 minutos para poder reverter a desvantagem.

Não foi capaz, também porque o Estoril Praia foi de uma abnegação indesmentível, nunca se entregando a uma defesa porfiada, antes atrevendo-se a chegar várias vezes junto da baliza de Trubin para tentar desfazer a igualdade.

Vamos ter, assim, a final da Taça da Liga mais imprevisível, num jogo em relação ao qual será atrevimento avançar com uma previsão, tantas foram as dúvidas que os desafios de terça e quarta-feira lançaram no meio desportivo.

Mas a verdade é que Sporting de Braga e Estoril Praia merecem amplamente este prémio que lhes vai ser oferecido no próximo sábado à noite, e pelo qual se vão bater com muita galhardia. Seguramente…