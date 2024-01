Competência não bastou ao Sporting

O Sporting terá feito ontem à noite, em Leiria, a sua melhor primeira parte desta temporada, no jogo em que defrontou o Sporting de Braga, na primeira meia-final da Taça da Liga.



Porém, não bastou a superioridade flagrante dos leões nesse período do jogo, porque no segundo tempo a maior competência dos minhotos acabou por lhes proporcionar o único golo da partida, o qual lhes permite assegurar presença na final, marcada para sábado à noite.

A equipa de Rúben Amorim entrou para o jogo de Leiria com algum suposto favoritismo, face às circunstâncias que rodeavam ambos os contendores, antes do começo do desafio.

Já a formação minhota debatia-se e debate-se ainda com alguns problemas, sobretudo os decorrentes de lesões e/ou ausências em compromissos internacionais.

Já se disse que os leões dominaram amplamente a primeira parte, durante a qual desperdiçaram oportunidades que, a serem aproveitadas, poderiam ter dado azo a uma razoável goleada. Três bolas nos ferros e outras tantas com perigo iminente a rondar, sem sucesso, a baliza de Matheus, permitiam que se chegasse ao intervalo com zero para cada lado.

Depois do domínio extenso e flagrante do primeiro tempo, o Sporting pareceu anestesiado a seguir. Aproveitou o Braga para crescer, e quando Alan Ruiz marcou aos 65 minutos, os leões entraram num sono ainda mais profundo, acabando por permitir que o Braga pudesse até ter ido além de um só golo no desfecho final.

Os minhotos estão assim na final da Taça da Liga, aprazada para o próximo sábado, no mesmo estádio de Leiria, ficando à espera do jogo de logo à noite a disputar entre o Benfica e o Estoril Praia e do seu desfecho.

Para já, a expectativa centra-se na possibilidade de o Benfica se confirmar a sua superioridade, sendo no entanto conveniente que atente no que aconteceu ontem à noite no estádio Magalhães Pessoa.