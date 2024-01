Na frente ninguém cede

Ultrapassando as prevísíveis dificuldades, o quarteto que tem comandado a tabela classificativa do campeonato da primeira Liga saiu vencedor dos compromissos que estavam calendarizados.

O Sporting de Braga abriu as hostilidades somando dois pontos numa deslocação vizinha e que se sabia antecipadamente não deixaria de causar sobressaltos à formação bracarense.

Os famalicenses começaram mesmo por estar em vantagem, mas a equipa comandada por Artur Jorge foi capaz de dar a volta e sair por cima, obtendo o golo da vitória quando já se jogava o minuto 98 do segundo tempo.

No mesmo dia, mais à noite, foi a vez do Sporting Clube de Portugal se deslocar a Vizela para ali se encontrar com uma equipa mal classificada mas muito aguerrida e capaz de perturbar o mais poderoso adversário. E aconteceu mesmo que foi a equipa anfitriã a se adiantar no marcador, vantagem que conseguiu manter até aos minutos finais do primeiro tempo.

Até que surgiu o já habitual Gyokeres para chegar ao merecido empate, que Trincão desfez logo no minuto inicial do tempo complementar, e que depois viria a dar origem à dilatação do resultado, inteiramente merecido pela equipa mais competente durante todo o desafio.

Os leões saíram assim incólumes de Vizela, lançando a responsabilidade para águias e dragões que viriam a actuar nos dias sequentes.

E o Benfica, na sexta-feira, desembaraçou-se dos boavisteiros, vingando a derrota sofrida no Bessa na primeira volta com dois golos que marcaram a superioridade da equipa comandada pelo alemão Schmidt.

A curiosidade ficava assim transferida para sábado à noite e para o estádio do Dragão, onde os portistas iriam ter pela frente uma das equipas mais competentes do campeonato possuidora, até então, da terceira melhor defesa do campeonato.

Mas nem isso foi suficiente para evitar a maior goleada obtida pelos comandados de Sérgio Conceição até agora, o que, por outro lado, representou também a derrota mais pesada dos moreirenses que, antes, apenas haviam perdido em Alvalade, no tocante a desafio disputados fora do seu estádio.

Portanto, uma jornada a deixar tudo na mesma, fazendo subir de tom a expectativa que está instalada no campeonato mais disputado nos últimos tempos, quando ainda estão por disputar 48 pontos.