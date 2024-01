Fez-se valer a lei dos mais fortes

Praticamente terminada a primeira volta do campeonato (hoje à noite ainda se joga o VGuimarães-Arouca), está instalada a normalidade na prova maior do nosso futebol, ou seja, os três grandes ocupam os primeiros lugares, a uma distância considerável da concorrência mais directa.

Campeão de inverno, uma expressão que, quanto a nós, não faz muito sentido, o Sporting chefia a tabela com um ponto de avanço sobre o Benfica, marca que sobe cinco relativamente ao Futebol Clube do Porto. Mais atrasado ficou agora o Sporting de Braga, já separado dos leões de Lisboa por dez pontos, o que representa um número bastante considerável, ainda que não irrecuperável.

A jornada começou com a vitória do Sporting em Chaves, um jogo disputado sob um imenso temporal que afectou sobremaneira a qualidade do jogo, mas sem que se possam apontar quaisquer dúvidas em relação à justiça do desfecho do jogo transmontano.

Ontem, no estádio da Luz, estivemos perante um Rio Ave de alta qualidade que fez sofrer o Benfica tendo mantido o domínio do jogo durante praticamente uma hora, vindo no entanto a sucumbir a partir do momento em que a equipa vila-condense ficou reduzida a dez unidades, o que veio a desequilibrar o desenrolar do desafio, e a fazer vir ao de cima maior surpremacia da formação lisboeta.

O resultado final deste excelente jogo do estádio da Luz viria a registar três golos de diferença, um castigo demasiado pesado para um conjunto que nunca se escondeu e se mostrou sempre inconformado com o desenrolar das operações. Na história do jogo fica também a menos boa actuação do árbitro, sobretudo relativamente à expulsão do defesa Aderllan Santos, o que fez cair claramente a produção dos vilacondenses.

No Dragão, tivemos o desafio mais importante da jornada e sobre o qual se depositava enorme expectativa. O Sporting de Braga vinha ao Dragão para disputar a conquista dos três pontos, mas verdadeiramente nunca o conseguiu. Concebendo uma nova e diferente concepção de jogo para a sua equipa, Sérgio Conceição implementou um sistema que permitiu estar sempre por cima, e acabar por conquistar uma vitória justa, sem que os minhotos tenham sido capazes de contrariar a tendência do jogo.

Virada a página, ficam 17 jornadas por disputar (51 pontos) pelo que a história tem ainda muitos capítulos para nos contar.

E, com o inverno a fazer os seus estragos, é provável que muita coisa esteja ainda para acontecer.