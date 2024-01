O fim da primeira volta

Neste fim-de-semana o campeonato da primeira Liga cumpre a sua jornada 17, dando-se assim por terminada a primeira volta sem que se possa falar já de possíveis vencedores antecipados, tão grande é a aproximação na classificação dos quatro primeiros da tabela.

E, para manter acesa chama do interesse da competição temos, no domingo, o jogo maior com o Futebol Clube do Porto a receber o Sporting Clube de Braga, um jogo repleto de expectativa, dado o passado recente relativo aos confrontos entre os dois baluartes nortenhos.

Separados somente por dois pontos, portistas e minhotos têm ambos especial interesse na conquista dos mesmos, pela importância que podem representar no prosseguimento do cumprimento de um objectivo que passa muito pelas competições europeias da temporada seguinte.

Depois do seu afastamento da Taça de Portugal, em cuja última jornada teve comportamento de grande nível frente ao Benfica, o Sporting de Braga vai querer regressar aos bons resultados perante um Porto que esteve muito bem frente ao Estoril, onde deixou perceber a possibilidade de regressar aos seus bons tempos, pelas razões que ficaram à vista na Amoreira.

Difícil é também a deslocação do Sporting a Chaves, onde actuará já depois de ter conhecimento dos resultados da jornada dos seus mais directos competidores.

O facto de os transmontanos ocuparem neste momento o lugar final da classificação, pode não vir a ter muito interesse para o embate com os flavienses. Jogos como este fogem normalmente à regra, pelo que os leões terão de encarar o desafio com o maior profissionalismo se desejarem regressar a Lisboa com os três pontos em disputa.

Em Lisboa joga o Benfica para receber o Rio Ave, num jogo para o qual parte como quase único favorito. Os vilacondenses são, tal como o Gil Vicente, os únicos que ainda não adregaram vencer fora, e a sua situação prossegue incómoda na tabela.

Dai que se possa considerar este embate da Luz pouco mais do que uma formalidade.