Todos nos seus lugares

Cumprida a quase totalidade dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, faltando apenas dois jogos que se realizarão logo à noite, pode dizer-se que até agora não houve lugar a surpresas.

Os principais candidatos à presença na festa no Estádio Nacional, no próximo mês de Maio, conseguiram ultrapassar os obstáculos que se lhes haviam deparado, ficando agora a aguardar pelo sorteio dos quartos-de-final, que terá lugar dentro de breves dias.

Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto já haviam afastado o Tondela e o Estoril Praia, respectivamente, ontem à noite, em jogos em que não passaram por quaisquer dificuldades.

Venceram ambos por 4-0, sendo justo salientar as exibições de Evanilsson pelos portistas, com três golos, de Gyorkeres e de Pote, ambos com dois golos cada, e na noite passada, também dois golos, no estádio da Luz, onde Zalazar brilhou pela equipa bracarense.

De todos, o melhor jogo foi aquele a que se assistiu no estádio da Luz, entre duas das melhores equipas portuguesas, o Benfica e o Sporting de Braga.

Um jogo muito competitivo, muito intenso, em que o maior quinhão de domínio pertenceu à formação encarnada, se bem que se deva igualmente falar de uma excelente exibição do Sporting de Braga, a valorizar muito o triunfo benfiquista e o seu apuramento para a eliminatória seguinte da segunda mais importante competição do calendário nacional.

Feitas facilmente as contas estão já apuradas as equipas do FCPorto, do Sporting, Benfica, União de Leiria, Gil Vicente e Vizela, ficando por se saber quem mais acrescentará este lote, dois dos quais sairão dos embates entre Santa Clara e Nacional, e Vitória de Guimarães-Penafiel a realizar logo à noite.