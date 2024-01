As lendas que não morrem

No curto espaço de três dias deixaram-nos duas lendas que a memória dos que amam o futebol vão manter vivas para sempre.

Primeiro, faleceu no Rio de Janeiro, Mário Zagallo, antigo jogador e seleccionador, que conquistou méritos incontáveis ao longo de uma carreira de muitos anos, tendo chegado a campeão mundial pelo Brasil, nas duas situações.

Agora, foi Franz Benckenbauer, também ele campeão como jogador e como seleccionador, ao serviço do futebol germânico, onde granjeou prestígio e a admiração do mundo inteiro.

O Kaiser, o Imperador, assim era conhecido e tratado, foi também no plano social um verdadeiro cavalheiro, assim reconhecido por todos quantos tiveram a felicidade de com ele conviver.

No plano desportivo, o seu histórico merece referências especiais.

Beckenbauer foi campeão do mundo enquanto jogador em 1974, e em 1990 como seleccionador alemão. Campeão Europeu em 1972. Campeão alemão ao serviço do Bayern de Munique por quatro vezes, as mesmas em que também participou em vitórias na Taça da Alemanha.

Sagrou-se campeão europeu, vencedor da antiga Taça das Taças, e da Taça Intercontinental.

E, finalmente, viu ser-lhe reconhecida a sua classe mundial com a atribuição da Bola de Ouro por duas vezes, em 1972 e 1974.

Esta mão cheia de títulos, colectivos e individuais, reflete a dimensão de um jogador que foi modelo para muitos que seguiram os seus passos, na concepção de um tipo de futebol que adoptou e que hoje é reconhecido e seguido por treinadores e jogadores.

Franz Beckenbauer deixa um legado que bem poderia servir de exemplo nestes tempos conturbados que o futebol atravessa.

Estas duas lendas, Beckenbauer e Zagallo, nunca morrerão.

Apenas desapareceram.