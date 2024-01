Surpresas? Só para quem não viu

Embora alguns resultados registados na última jornada possam suscitar a existência de surpresas, a verdade é que todos foram a consequência daquilo que foi jogado em diversos campos onde se disputaram alguns dos jogos mais competitivos, que os adeptos seguiram com todo o entusiasmo até ao fim. Seguramente.



Já se sabia que a rivalidade portuense não autorizava qualquer tipo de descontracção aos convocados por Sérgio Conceição, fossem eles quais fossem, mesmo tendo em conta que os boavisteiros se iriam apresentar desta vez, no seu estádio, com menos dezoito pontos do que o seu adversário vizinho.

A realidade viria a contrariar essa possível convicção, acabando o Boavista por conseguir chegar a um empate, a que a má exibição dos dragões também acabou por dar substância.

E assim o Porto ficou mais longe de Sporting e Benfica, e acabou por dar mais alguns trunfos à oposição interna, importante neste tempo em que estamos à beira de eleições, com desfecho, por enquanto, imprevisível.

Apesar de manter um lugar no pódio, também por força do outro empate registado na Pedreira, em Braga, a verdade visível é que os portistas prosseguem uma caminhada onde a ausência de qualidade se tem feito sentir em muitos dos desafios já disputados.

E, quando se fala em falta de qualidade, ela é notória não só no futebol praticado mas igualmente em alguns dos jogadores que o interpretam.

Sporting e Benfica venceram sem discussão: os leões, por um resultado para além de todas as previsões, mas a condizer com a excelente exibição leonina, os encarnados por força de uma exibição tranquila, onde os golos surgiram com toda a naturalidade.

No Sporting, merece destaque mais uma enorme exibição do sueco Gyokeres, sem golos mas com quatro assistências que ajudaram à obtenção de outros tantos golos.

As grandes emoções da ronda vieram, no entanto, do estádio da Pedreira, em Braga, onde dois rivais de sempre obrigaram toda a gente a não perder um minuto do jogo.

E, foi exactamente no minuto final que os vimaranenses chegaram a um empate merecido, a premiar uma actuação de classe, para a qual muito contribuiram o empenho e a determinação dos seus atletas.