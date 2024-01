Liga regressa com surpresas?

A jornada 16 da primeira Liga, penúltima da primeira volta, arranca esta noite em Alvalade e no Bessa, com a realização de dois jogos sobre os quais não parece legítimo avançar com previsões, consideradas normais por habitualmente se ter em conta o facto de os grandes se apresentarem sempre, ou quase sempre, como os mais prováveis vencedores.

Os leões são os primeiros a entrar em ação, com o Estoril Praia à espreita de uma boa atuação e de um melhor resultado.

O Sporting mantém-se como líder da classificação, mas essa condição não lhe garante que para chegar à vitória não seja necessária entrega total da equipa, e abnegação durante os noventa minutos de jogo.

O Estoril Praia, que é nono na classificação com 17 pontos e possui o terceiro melhor ataque do campeonato com 29 golos apontados, mas a sua defesa, com 24 sofridos, tem sido responsável por alguma permissividade. Recordando que os canarinhos já surpreenderam por duas vezes o FCPorto, é caso para colocar bem à vista a bandeira amarela para os sportinguistas, mesmo jogando em casa, não deixem de estar atentos, se não querem perder a posição favorável que neste tempo ocupam.

Lá mais para a noite, no estádio do Bessa, reedita-se um dos mais palpitantes derbys do futebol português. O Boavista recebe o FCPorto e, também neste caso, há motivos para que a equipa tida como mais forte não entre em campo convencida de que mais tarde ou mais cedo a vitória ficará garantida.

É verdade que os boavisteiros estão agora no 13º lugar com 16 pontos, depois de terem perdido o fulgor que deixaram bem à vista após a abertura do campeonato. Repara-se, igualmente, no saldo negativo quanto à sua produção de golos: contra 21 marcados, os axadrezados já somam 29 sofridos, o que leva a sua defesa a ser considerada mais vulneráveis da prova.

Portanto, este um jogo a seguir com atenção, bem como o Arouca-Benfica e o Braga-Guimarães, ambos no calendário de sábado.

Águias e arsenalistas parecem mais favoritos, mas as surpresas podem sair-lhes ao caminho.

Sobretudo aliciante é o clássico minhoto, não só porque as duas equipas se apresentam em boa condição, mas também porque são apenas três os pontos que os separam na tabela.

Eis, pois, uma excelente jornada em perspetiva.