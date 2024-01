Ano novo, vida nova

Depois de mais um ano do qual não há registos muito importantes para assinalar e recordar, temos agora pela frente mais doze meses que deverão ficar especialmente marcados por dois acontecimentos relevantes: em Paris, teremos a próxima edição dos Jogos Olímpicos e mais um Campeonato da Europa de Futebol.

Trata-se de dois momentos que podem proporcionar interessantes registos ao Desporto português. Em primeiro plano, o Europeu de Futebol, para o qual a nossa selecção partirá com legítimas ambições. A qualidade dos nossos jogadores aliada à sua capacidade de enfrentar desafios de máxima exigência, dá-nos a garantia de que a presença do futebol português confirmará a valia que toda a Europa reconhece há muito.

Sobre os ombros de Roberto Martinez pesa uma enorme responsabilidade, a começar pela convocação de 23 jogadores, uma selecção sempre muito discutida e por vezes discutível, todos eles vindos de campeonatos extraordinariamente competitivos, sendo no entanto necessário prevenir duas situações que a acontecerem se poderão tornar desagradáveis, ou seja, as sempre possíveis lesões, ou o excessivo cansaço de final de época, do qual nem sempre é possível recuperar completamente.

Quanto aos Jogos Olímpicos, também os deste ano se apresentam como uma caixinha de surpresas. Em desportos de água podemos, desde já, alimentar a esperança de que algumas medalhas poderão ser conquistadas, sem que em muitas outras modalidades seja ousado sonhar alto.

Para além disto, há ainda um vasto campo sobre o qual vai derramar-se o interesse dos portugueses. Sobretudo no futebol, cujo campeonato nacional, ainda muito longe do fim, deverá ser desta feita mais disputado, pelo que se tem visto nas quinze jornadas disputadas até agora.

Aguardemos, pois, com a certeza de não haverá impasses no entusiasmo dos adeptos que dispõem de um vasto leque de atracções que a cada mês, semana ou dia nos serão proporcionadas.