O futebol a sério está de volta

Depois de algumas interrupções, nem sempre muito fáceis de compreender, o nosso campeonato da primeira Liga está de regresso para que se cumpram as vinte jornadas que nos levarão até ao termo do calendário.



Por enquanto, não há motivo para festas, nem sequer para suposições que podem correr o risco de virem a ficar distantes da realidade final.

Os quatro clubes que se mantêm na frente da classificação, encabeçada pelo Sporting, estão separados por escassos cinco pontos, pelo que há ainda um longo caminho a percorrer até finais do próximo mês de Maio.

Esta realidade não impede, porém, que se faça um registo especial para com o comportamento dos leões que, chegando ao Natal no primeiro lugar da tabela, romperam com uma tradição de vários anos, aliás mote de diversão da sua concorrência mais directa.

Veremos o que nos vai ser proporcionado a partir de agora.

Nesta sexta-feira entram em acção o Benfica e o Futebol Clube do Porto, estando reservada a noite de sábado para os leões se apresentarem no Algarve frente à equipa do Portimonense, colocada na classificação apenas a três pontos do sétimo lugar, o que lhe oferece um suporte de alguma tranquilidade.

Hoje à noite, começa o Benfica para, no seu estádio, enfrentar o Famalicão, uma equipa de qualidade, bem organizada, com um meio-campo capaz de garantir um bom desempenho, e que tudo fará para tentar tirar partido de duas ausências na equipa de Roger Schmidt, Di Maria e Otamendi, suscetíveis de alterar o plano de jogo e o rendimento global dos encarnados.

É verdade que os famalicenses têm esse registo agradável de terem vencido o Sporting de Braga, na Pedreira, logo na jornada inaugural, convindo não esquecer que o seu ataque é o de mais baixa produção até agora, exceptuando o do Casa Pia sendo, em contrapartida, a sua defesa uma das menos batidas, a terceira, com quinze golos.

O Futebol Clube do Porto parece apresentar-se com tarefa menos complicada no Dragão.

O Desportivo de Chaves ocupa o último lugar da classificação, somando dez derrotas em quinze jogos, e com uma marca assustadora de golos sofridos, ao todo 38 até agora.

Com o ano a chegar ao fim, deixamos votos para que tenhamos um excelente 2024 a nível de futebol. Continuaremos certamente a ter um ano muito competitivo e, no horizonte, o Campeonato da Europa que, a partir de Junho, juntará na Alemanha a fina-flor do futebol do velho continente.