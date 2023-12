Desta vez o Natal é do Sporting

Com três jornadas para cumprir todo o calendário do Campeonato, perfila-se ainda um clássico na ronda 17 quando o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga se encontrarem no estádio do Dragão, mais um desafio susceptível de vir a influenciar a liderança da classificação onde, neste momento, há uma curiosa e inédita aproximação entre os quatro primeiros da tabela.



Também não muito habitual a classificação a que chega o Sporting nas imediações do Natal, ocupando o primeiro lugar, a um ponto do Benfica, três do Futebol Clube do Porto e cinco do Sporting de Braga. Ou seja, há ainda um longo caminho a percorrer, (faltam vinte jornadas para o fim), pelo que a emoção, a expectativa e o interesse vão continuar a ser as notas dominantes durante os próximos cinco meses.

Não obstante a importância destas notas, vale ainda a pena regressar a Alvalade e ao clássico que ontem à noite opôs leões e dragões, para salientar a justiça do triunfo leonino, mercê de uma exibição de qualidade, que os portistas nunca conseguiram contrariar.

Viktor Gyokeres, o sueco contratado no início da presente temporada, foi o grande protagonista do desafio, com um golo marcado e, mais, uma acção determinante em todos espaços do campo, colocando em permanente sobressalto os comandados de Sérgio Conceição.

Outra nota de destaque vai forçosamente para o jovem Eduardo Quaresma, chamado à última hora para substituir o lesionado Coates, e que acabou por realizar uma exibição de muito alta qualidade, defendendo com muito propósito e sabendo também entregar-se a tarefas ofensivas, uma das quais, a não ser anulada pelo var, viria a tornar-se no momento mais empolgante da noite.

Em anos a fio, por esta altura, a ironia tem por hábito visar o Sporting, que tem chegado muitas vezes ao Natal já sem condições para se bater como candidato à obtenção do tItulo de campeão nacional. Por agora mudou-se a face leonina, ficando por se saber até quando vai manter-se a sua actual hegemonia.

Em boa verdade estamos perante um Campeonato de grande qualidade, com a novidade da intromissão do Sporting Clube de Braga, com o qual a demais concorrência vai ter de contar até ao último apito.