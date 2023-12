O baile das lideranças

Depois do clássico de ontem à noite na Pedreira, registaram-se novas mudanças na tabela classificativa da primeira divisão.



O Benfica, que era terceiro, passou a comandar com dois pontos de avanço sobre leões e dragões que se defrontam hoje, mantendo por outro lado o Sporting de Braga a mesma posição, mas com Vitória de Guimarães e Moreirense agora mais próximos.

Assistiu-se ontem, na capital minhota, a um excelente desafio de futebol, protagonizado por duas equipas de qualidade, que se preocuparam sempre em não queimar tempo, o que permitiu que esse jogo passasse a ser agora o de maior aproveitamento entre os 241 que já se realizaram até aqui na Liga portuguesa.

Com um golo madrugador, o Benfica arrecadou os três pontos com justiça: foi melhor na primeira pare, durante a qual desperdiçou diversas oportunidades de aumentar a vantagem para, no segundo tempo, conseguir suster o maior ímpeto atacante dos bracarenses.

E hoje vamos ter novo clássico para encerrar a jornada catorze.

Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto têm encontro aprazado para o estádio José Alvalade, com início pouco depois das vinte horas, para ficarmos a saber se voltam a registar-se mudanças no topo da classificação.

Sem ganhar, até agora, em qualquer um dos dez clássicos que já disputou, Rúben Amorim vai tentar quebrar esse enguiço, mesmo sabendo que vai ter pela frente uma equipa que em jogos como o de logo à noite, tem sempre um comportamento susceptível de transcender o que de menos bom possa ter feito antes.

Sendo importante, o factor casa pode não ser o suficiente para ajudar a responder a todas as necessidades leoninas.

Um grande jogo é o que se deseja, com uma boa arbitragem, var incluído.