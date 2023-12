Jogar na Europa com o pensamento na Liga nacional

Antigamente, no linguajar futebolístico cá do burgo, dir-se-ia que o Sporting Clube de Portugal teve esta quinta-feira à noite, em Alvalade, um jogo a feijões, ou seja, defrontar os austríacos do Sturm Graz, sem que do seu desfecho pudesse resultar qualquer influência para a classificação final, despia de interesse a despedida da fase de grupos da Liga Europa, o que aconteceu igualmente em várias dezenas de outras colectividades do velho continente.

Acrescentando a essa circunstância que a nível nacional se segue agora um clássico de enorme importância no estádio José Alvalade na próxima segunda-feira à noite, há boas razões para olhar para este embate leonino com os austríacos para além dos aspectos meramente competitivos.

Por isso, Rúben Amorim decidiu fazer sete mudanças na equipa que jogara em Guimarães no sábado passado, não apenas para proporcionar algum descanso aos habituais titulares, evitar possíveis lesões e dar oportunidades a jogadores sobre os quais o treinador possa passar a ter mais consistência na escolha de outras soluções para o próximo clássico.

O Sporting não entrou muito bem na partida desta quinta-feira , e teve mesmo uma primeira parte marcada por fraca consistência para, no segundo tempo, melhorar claramente a sua produção e fazer chegar o resultado final a três-zero.

O Sturm Graz voltou a não revelar-se um conjunto de grande envergadura, devendo por isso aceitar-se a natural superioridade dos lisboetas.

Este bom ensaio geral para o jogo que se segue na liga nacional, prenunciou a possibilidade de virmos a estar perante um grande desafio, digno dos protagonistas em presença.

Quem vencer, e qualquer um dos dois pode chegar à vitória, vai descolar na tabela classificativa, abrindo-se novas e interessantes perspectivas num campeonato que ainda nem sequer chegou a meio.