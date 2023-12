Salvar a Europa de calcanhar

Um herói improvável, de seu nome Arthur Cabral, salvou o Benfica de ficar fora das competições europeias de futebol em curso, o que, a acontecer, teria sido um vexame inaceitável para um clube com tanto prestígio internacional.

Sem acesso à liga Europa, quando já haviam sido ultrapassados os noventa minutos de jogo, Roger Schmidt decidiu colocar em campo o jogador brasileiro que um minuto depois haveria de tornar-se o grande herói do jogo, ao apontar, de calcanhar, o golo que manteve abertas aos encarnados a participação em próximas jornadas europeias.

Depois dos incidentes ainda recentes registados no estádio da Luz, terão ficado seladas as pazes entre Cabral e a massa associativa benfiquista, no termo de um jogo em que Di Maria voltou a ser figura preponderante, assinando um golo e uma assistência, o que equivale por dizer que à sua acção ficou o Benfica a dever a parte mais importante de outra noite que fica para a história.

Para a história fica também o Sporting de Braga, pelo excelente percurso protagonizado na Liga dos Campeões, e também por ter conseguido aceder à Liga Europa.

Não eram esperadas facilidades para os minhotos no sul de Itália,dado tratar-se de um embate com o Nápoles, no reduto do campeão italiano em título.

Hoje à noite, o Futebol Clube do Porto recebe no Dragão os ucranianos do Shakhtar Donetsk, e aí vai tudo fazer para prosseguir na Liga dos Campeões.

A tarefa dos portistas também não se afigura fácil, pois as duas equipas têm ambas nove pontos. No entanto, a jogar com o apoio do seu público, os dragões têm boas condições para poderem fazer a festa, tornando-se na única equipa portuguesa a prosseguir na mais importante competição da UEFA.