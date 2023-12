Na Europa ou tudo ou nada

As equipas portuguesas ainda presentes nas competições da UEFA partem esta semana para a derradeira jornada da fase de grupos tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa.

E, curiosamente, há ainda várias definições em aberto, havendo nesta altura apenas uma equipa, o Sporting Clube de Portugal, que tem garantida a sua passagem à fase seguinte da competição em que toma parte.

Nesta terça-feira entram em acção Benfica e Sporting de Braga, ambos a partir das 20 horas, mas em circunstâncias diferentes. Ou seja, enquanto aos benfiquistas resta somente a possibilidade de poder chegar à Liga Europa, para os minhotos o cenário é diferente, dado que tanto podem continuar na Champions como seguir para a Liga Europa, ou até ficarem afastados de qualquer delas.

No dia seguinte, cabe ao Futebol Clube do Porto receber no seu estádio os ucranianos do Shakhtar Donetsk, para com os mesmos disputar o acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o que, à partida parece mais provável já que os dragões dispõem da soberana vantagem de jogar em casa.

O Sporting é, de todos, o que tem o futuro mais definido, pois já conseguiu a continuidade na prova em que tem participado, tendo no entanto de se preparar para um play-off que terá lugar no próximo mês de Fevereiro. Por isso, o desafio com os austríacos do Sturm Graz é meramente para cumprimento de calendário.

Como se constata, os representantes portugueses não podem contar com facilidades.

Ou tudo ou nada, é a questão que se coloca com toda a premência, ficando por se saber que estragos é que três jogos vão provocar e com que consequências, para a jornada escaldante da Liga portuguesa que terá lugar poucos dias depois.

Braga-Benfica no domingo, e Sporting-FCPorto na segunda-feira, vão certamente “bailar” nos pensamentos dos jogadores quando estiverem a competir na Europa,o que torna esta semana verdadeiramente aliciante.