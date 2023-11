A cereja no topo do bolo

Faltava o jogo com a Islândia para concluir o ramalhete e a cereja para colocar no topo do bolo. Tudo isso foi alcançado, numa noite em que as atenções passaram a incidir especialmente sobre o próximo campeonato da Europa, a disputar na Alemanha no mês de Junho do próximo ano.



Não era difícil prever que a selecção portuguesa iria sair vencedora do jogo derradeiro da fase de apuramento, tanto mais que o apuramento já estava garantido e o desafio se disputava num estádio português.

Não estivemos perante um jogo brilhante, mas aquilo que os nossos jogadores produziram bastou e sobrou para ganhar à Islândia, que já não podia ir além do quarto lugar no grupo, independentemente do resultado que viesse a alcançar.

Porém, é justo dizer, que os islandeses deixaram boa impressão em Alvalade, tendo dificultado bastas vezes o trabalho dos mais qualificados jogadores portugueses.

Depois da vitória de ontem, a selecção nacional chegou a números impressionantes, ainda que tenhamos de ter em conta o facto de os cinco adversários que teve pela frente não têm o gabarito das mais cotadas a nível europeu e mundial.

Resumindo, dez vitórias em outros tantos jogos, 36 golos marcados contra apenas dois sofridos, e algumas exibições que ficaram na retina.

Com a fase de apuramento quase a terminar, já se pode agora afirmar que nenhuma outra selecção poderá chegar a números semelhantes, embora a França, também só com vitórias até agora não consiga chegar a uma posição semelhante à de Portugal.

Agora, terminada esta fase, as atenções viram-se para a fase final do Europeu, e para as dificuldades que Roberto Martinez ainda vai ter pela frente, sobretudo no que respeita à escolha dos jogadores de que vai poder dispor, podendo colocar-se igualmente a dúvida sobre se todos os previsíveis eleitos vão estar em plenas condições físicas na altura em que vier a ser pedido o seu concurso.

É também bom lembrar que todos eles continuam ligados por essa Europa fora a campeonatos de elevada exigência, que os vai obrigar a estar em permanentes condições físicas e psicológicas.