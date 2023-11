Jogar o suficiente para ganhar

O tsunami político que o país inteiro viveu ontem, relegou para segundo plano o encontro em que o Futebol Clube do Porto tinha a incumbência de enfrentar e vencer uma equipa belga pouco representativa, o Royal Antuérpia, que vinha ao Dragão sem ter conquistado ainda um só ponto, após três jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus.

Os portistas já haviam goleado (4-1) o adversário desta terça-feira, num jogo em que terão realizado o seu melhor desafio na presente temporada, o que deixava antever uma certa moderação no jogo dos dragões, certamente cientes de que mais tarde ou mais cedo aconteceria nova vitória, mesmo que não fosse possível chegar a nova goleada.

E foi certamente este o espírito que norteou os jogadores escalados por Sérgio Conceição quando entraram para a primeira parte do jogo durante a qual produziram um futebol de pouca qualidade mas que, apesar disso, lhes permitiu chegar com vantagem ao intervalo, mercê de uma grande penalidade transformada por Evanilsson.

A segunda metade foi pouco diferente, pelo que se pode dizer que depois da noite de terror da passada sexta-feira, voltámos a assistir a uma exibição cinzentona em que, além disso, foram atiradas borda fora várias oportunidades que, a serem aproveitadas, daria para construir um resultado final semelhante ou melhor do que o que se registara na semana passada.

Não obstante tudo isto, e porque no mesmo Grupo H o Barcelona perdeu em Hamburgo com o Shaktar, o Porto mantém a possibilidade de terminar a fase na cabeça da classificação.

Claro que terá de ganhar em Monjuic aos barcelonistas, na próxima jornada da Champions, e ficar à espera do vai acontecer no outo desafio do Grupo. Em todo o caso, as possibilidades de qualificação são quase seguras.

Entretanto, hoje, a partir das 17.45, teremos o Benfica a estar de novo frente à Real Sociedad, em San Sebastian, o que acarreta mais dificuldades, a juntar àquelas que já sentiu na Luz, vai para uma semana.

A olhar e a pensar também no jogo de domingo com o Sporting, veremos com que Benfica poderemos contar neste compromisso que o levou até à Catalunha.