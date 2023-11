O regresso à Europa

Ainda que as principais atenções estejam já viradas para a próxima jornada do nosso campeonato maior, com um palpitante Benfica-Sporting em perspectiva, são as competições europeias da Uefa que reclamam a mais imediata atenção.

Hoje à noite, no estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto dá o pontapé de saída na segunda volta da Liga dos Campeões, defrontando os belgas do Royal Antuérpia, num jogo para o qual os dragões entram como indiscutíveis favoritos.

Na primeira volta, os portistas derrotaram os belgas por 4-1, mercê daquela que terá sido a sua melhor e mais convincente exibição da presente temporada, incluindo jogos da Liga e das Taças nacionais. Nessa altura, houve mesmo farta razão para se poder projetar um percurso muito diferente, para melhor, daquele que a equipa de Sérgio Conceição havia protagonizado até então.

Esse triunfo robusto alcançado na Bélgica deu igualmente azo a que o Porto fosse capaz de chegar a um brilharete na Liga dos Campeões, a exemplo do que tem acontecido tantas vezes.

E, de facto, os dragões acabaram por chegar depois a uma outra vitória, pelo que a sua classificação no Grupo H, permite acalentar a esperança de uma chegada, sem surpresas, aos oitavos-de-final da competição.

Muito embora os seus jogadores avisem para comportamento diferente, a partir da próxima noite, o Royal ocupa o último lugar da classificação, com zero pontos, três golos marcados e doze sofridos, o que nem sequer permite pensar na passagem à Liga Europa.

A nível interno, ocupa o sexto lugar do seu campeonato que, como facilmente se reconhece, não tem grande expressão a nível internacional.

Esperamos então um recomeço muito positivo nas competições da Uefa, num desafio com um grau de dificuldade bem inferior àquele que vai envolver o Benfica no jogo de amanhã frente à Real Sociedad, em San Sebastian.