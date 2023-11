Sustos, a nota dominante da jornada

Já o Benfica, não tendo estado em Chaves em situação aflitiva, não deixou de passar por alguns momentos de preocupação, tendo arrancado para uma vitória difícil quando iam já decorridos 59 minutos de jogo.

Quanto do Sporting de Braga, também chegou a estar a perder frente ao Portimonense, mas uma segunda parte de luxo permitiu virar o resultado para um desfecho histórico.

No sábado, p Futebol Clube do Porto voltou a confirmar que este não é o melhor momento da sua equipa de futebol. Entrando no Dragão para o jogo frente ao Estoril Praia na qualidade de claramente favorito, acabou o grupo de Sérgio Conceição por sofrer uma derrota que, ainda por cima, não mereceu qualquer contestação.

Uma equipa que nunca se encontrou, incapaz de criar situações complicadas difíceis na área da formação canarinha, falhando inclusive uma grande penalidade, deixou à vista carências que não vai ser suprir nos tempos mais imediatos. Veremos, no sábado, à noite, em Guimarães, se os portistas serão capazes de inverter a marcha.

Em Alvalade, os leões também entraram como favoritos. A liderança da classificação, e a qualidade do futebol que a equipa vem exibindo, permitiam apostar numa vitória leonina, ainda que regateada por um adversário assertivo, como é o Estrela da Amadora.

Registou-se, de facto, um triunfo dos leões, mas arrancado com extraordinárias dificuldades, e também porque Edwards resolveu abrir o livro e deixar a sua marca no resultado final.

Talvez influenciados pelos dois jogos que vão seguir-se, com o Rakov da Polónia para a Liga Europa, e com o Benfica para o nosso campeonato, os leões tenham encarado o desafio com os amadorenses sem acentuar demasiado as suas preocupações.