Os tempos difíceis do Benfica

Numa das melhores exibições que a equipa protagonizou nesta temporada, o Sporting venceu ontem à noite em Alvalade a sua filial algarvia tendo, mercê da robusta vitória alcançada, que pode ter garantido, em definitivo, o seu acesso à final four da Taça da Liga, ainda que respeitando o facto de os leões terem uma partida para disputar, em Tondela, no próximo mês de Dezembro.

Virada essa página, regressa o Campeonato, com o Futebol Clube do Porto a entrar em acção já na próxima noite, para defrontar no seu estádio o lanterna vermelha da classificação geral, o Estoril Praia, que até agora ainda não conseguiu ir além dos quatro pontos, em resultado de uma vitória e um empate, o que é manifestamente escasso para uma equipa que tem a ambições de permanecer no campeonato maior do futebol português.

Por esta razão mas, sobretudo, porque o FCPorto é muito melhor equipa, está à vista o favorito para chegar a uma vitória tranquila no desafio de logo à noite, independentemente das escolhas que Sérgio Conceição venha a fazer para formar o seu onze inicial.

Amanhã, o Benfica viaja até Trás-os-Montes para, em Chaves, defrontar o Desportivo local.

Mesmo não estando nos seus melhores tempos, a equipa flaviense está certamente preparada para tentar aproveitar o momento de certo modo instável do campeão nacional.

A equipa nortenha sabe, por isso, o que a espera: um adversário intenso, consciente das dificuldades que a esperam e, por isso, determinado a não se deixar surpreender.

Porque o Sporting virá a seguir, e porque pelo meio se vai também meter a Real Sociedad, o Benfica tem amanhã um teste no qual deve depositar uma grande responsabilidade.

E se o técnico alemão não inventar mais uma vez, os lisboetas poderão regressar a casa sem que o seu favoritismo tenha sido abalado.

No domingo, a jornada dez cerra os taipais com o Sporting a jogar de novo em Alvalade, para ali receber o vizinho Estrela da Amadora, colocado a meio da tabela numa situação confortável, o que permitirá aos jogadores estrelistas entrarem em campo sem complexos, e cientes de que as surpresas no futebol surgem a cada passo.