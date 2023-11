A pouco democrática Taça da Liga

Entretanto, por estes dias, o Benfica já cumpriu o desafio em Tondela, enquanto o Sporting de Braga defrontou ontem, na Pedreira, a formação do Casa Pia.

Por outro lado, hoje à noite, o Sporting Clube de Portugal recebe a sua filial número dois, o Sporting Farense, um jogo aguardado com alguma expectativa

Tudo isto significa que as contas estão ainda algo baralhadas, não havendo nenhuma das equipas mais credenciadas com presença garantida na final-four que terá lugar, como sempre, em finais de Janeiro próximo ano, no estádio municipal de Leiria.

O Benfica, porque venceu em Arouca, tem a tarefa mais facilitada, porque apenas lhe falta disputar um jogo, com o AVS SAD,a Luz,no dia 21 de Dezembro.

Depois de cumprir o seu jogo de logo à noite, os leões terão depois de ir a Tondela para encerrar aí o calendário do seu grupo, onde o Farense, até agora, já garantiu a conquista de três pontos.

O Sporting de Braga consentiu ontem um empate a um golo na Pedreira, frente ao Casa Pia, cabendo-lhe deslocar-se a seguir à Madeira para ali defrontar o Nacional, onde uma vitória poderá não lhe garantir a qualificação. Será, nessa altura, uma questão de números.

Nesta pouco democrática competição, as quatro mais importantes do futebol português têm, neste momento, as maiores possibilidades de virem a encontrar-se em finais do primeiro mês do ano que está à porta.

Pelo meio, mete-se o campeonato, sempre rodeado de expectativa, sobretudo no que diz respeito ao próximo clássico entre Benfica e Sporting, aprazado para dia 12 deste mês, no estádio da Luz.