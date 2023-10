O leão rugiu alto no Bessa

No estádio do Bessa, o Boavista perdeu pela primeira vez no actual campeonato, cabendo disso a responsabilidade ao Sporting, que em noventa minutos marcou dois golos a coroar uma exibição de qualidade, em contraste com aquilo que acontecera cinco dias antes na Polónia.



E, também, contrariando aquilo que aconteceu na temporada anterior em que os boavisteiros levaram a melhor sobre um adversário então portador de várias visíveis incapacidades.

Por força do resultado de ontem à noite os leões passaram a comandar, isolados, a classificação, com três pontos de vantagem sobre Benfica e Porto. À nona jornada, e mesmo tendo perdido até aqui apenas dois pontos, a equipa de Rúben Amorim continua invicta sendo, no entanto, exigível que quanto a números a equipa tenha forçosamente de melhorar.

Com dezanove golos marcados e sete sofridos, -saldo de doze golos-, os leões são apenas a terceira equipa mais realizadora, sendo porém relevante o aspecto defensivo. E aí, o Sporting apresenta a segunda melhor performance, apenas com mais um golo sofrido pelo Futebol Clube do Porto.

A carreira leonina, depois de disputados nove jogos, (faltam vinte e cinco para se cumprir todo o calendário) pode e deve ser considerada como aquela que tem manifestado maior regularidade e qualidade até aqui, em comparação com toda a concorrência das demais dezassete equipas que disputam a prova.

Na jornada que se vai seguir, em 5 de Novembro, o Sporting Clube de Portugal recebe no seu estádio os vizinhos do Estrela da Amadora, seguindo-se, uma semana depois, o clássico embate com o Benfica, no estádio da Luz, cujo desfecho vai certamente ajudar a uma reflexão mais adequada quanto ao futuro imediato de ambas as duas equipas e suas posições na classificação.