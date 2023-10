Iguais até quando?

Chegados a esta segunda-feira, e com o nona jornada do campeonato da primeira Liga ainda incompleta, deparamo-nos com três equipas em igualdade pontual.



Sporting, Benfica e FCPorto somam cada uma vinte e dois pontos podendo, na noite de hoje, desfazer-se ou manter-se este trio, consoante o resultado que venha a verificar-se no estádio do Bessa, onde boavisteiros e leões vão encontrar-se.

Cumprido quase um terço do calendário, verifica-se assim que ainda nenhuma das três principais equipas conseguir descolar e garantir uma superioridade que, ainda que provisória, não deixaria de poder constituir um bom prenúncio para o desenvolvimento da prova.

Por outro lado, o Sporting de Braga, que tão bom comportamento tem protagonizado na Liga dos Campeões Europeus, começa a dar sinais de que ainda está longe de poder ser considerado um verdadeiro candidato a conquistar o título nacional.

Com duas derrotas e dois empates no registo até agora, o clube minhoto deixa à vista algumas dificuldades em ser capaz de demonstrar capacidade para tomar parte, em simultâneo, em duas competições de grande envergadura, como são a Champions e a Liga portuguesa.

O jogo desta segunda-feira, no estádio do Bessa, poderá trazer algumas indicações seguras sobre o que valem actualmente as duas equipas presenças.

Por um lado, o Boavista, que tem mantido muita regularidade quanto a resultados e exibições, tendo perdido apenas um jogo até agora, frente ao Sporting de Braga há três jornadas atrás, ao passo que o Sporting, apesar de ser a única equipa ainda sem derrotas e apenas com um empate, tem produzido algumas actuações que não têm deixado muito tranquilos alguns dos seus prosélitos, como aconteceu, por exemplo, nos desafios recentes da Taça de Portugal e de Liga Europa.