A festa da Taça desce ao povoado

É um momento alto da época, por não haver ainda vencedores nem vencidos.

Tida como a mais democrática competição do calendário português, a Taça proporciona, normalmente, visitas nunca imaginadas nem possíveis de clubes grandes aos pequenos povoados.

É, por isso, uma festa capaz de se tornar inesquecível, independentemente dos resultados que venham a verificar-se.

Não é que não sejam possíveis as surpresas, ainda que nem sempre muito prováveis.

A história da Taça está cheia de resultados imprevistos, com tubarões a serem engolidos por pequenos peixes, mas essa está muito longe de ser a regra.

Dando lugar a todos os escalões, têm lugar equipas dos campeonatos distritais, e também das terceira e segunda ligas, que mesmo podendo considerar-se impotentes, entram sempre em campo com a ideia de apertar o mais possível o crivo, para fazerem a festa e ficarem na história.

É assim que hoje o Benfica vai jogar aos Açores para defrontar o SC Lusitânia, e o FCPorto a Chaves para ali se encontrar com o Vilar de Perdizes, enquanto amanhã, o Sporting, fará um curto passeio ao vizinho Olivais e Moscavide, clube donde um dia saiu com destino a Alvalade o renomado Miguel Veloso, hoje um reformado do futebol italiano.

A festa da Taça de Portugal vai deste modo percorrer o país inteiro para gáudio dos milhões de adeptos com que conta em todo o lado.

A seguir, para os mais graúdos, outras tarefas sairão a caminho, com as competições da Uefa a dizerem a todos que, por agora, a brincadeira acabou.