Jogar na primeira parte, descansar na segunda

Nesta segunda-feira Portugal só precisou de 45 minutos para consumar mais uma goleada na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de futebol do próximo ano.

A vítima, desta vez, foi a Bósnia-Herzgovina que, no seu acanhado estádio de Zénica viu, logo aos cinco minutos de jogo, a sorte que esperava a sua equipa frente à muito mais cotada selecção portuguesa.

Até aos 41 minutos da primeira parte a supremacia foi subindo de tom, juntando a isso uma excelente actuação, e tornando possível atingir a marca de cinco-a-zero, o que fez subir para 32 o número de golos da produção portuguesa nos oito desafios realizados até agora.

Ficam a faltar dois encontros para cumprir todo o calendário, a realizar nos dias 16 e 19 de Novembro, primeiro no Liechenstein e depois, a fechar, no estádio José Alvalade, com a Islândia.

A segunda parte do desafio de ontem à noite tem pouca história.

Como nota de destaque as cinco substituições efectuadas por Roberto Martinez, sendo de todas a mais relevante, a de Otávio por João Neves, o celebrado jovem do Benfica, que promete recordar o momento durante toda a vida. E, com 19 anos, não é caso para menos.

Depois, os dois golos obtidos por Cristiano Ronaldo, que fizeram subir para 127 o fabuloso score alcançado com a roupagem da selecção nacional vestida.

E, pelos vistos, a saga é para continuar, dado que se mantém em rigoroso secretismo a data em que pretende calçar as botas pela última vez.

Oito jogos, oito vitórias, 32 golos marcados, apenas dois sofridos, na Eslováquia, o que equivale por dizer que a nossa selecção ainda não sofreu um só golo em jogos disputados em território nacional.

Excelente performance de um lote muito qualificado de jogadores, sendo justo associar ao labor de todos eles a intervenção do novo seleccionador nacional, que já realizara antes uma campanha sem derrotas à frente da selecção da Bélgica.