Em ritmo de passeio

Sendo para os portugueses um jogo que já não poderá influenciar a sua classificação final quanto ao apuramento, para a Bósnia há ainda algumas dúvidas que o desafio desta noite pode ajudar a esclarecer, não obstante ser muito ténue a possibilidade de poder aspirar à qualificação.

À frente do nosso adversário na tabela estão ainda a Eslováquia e o Luxemburgo, com uma diferença pontual perante a qual há todas as razões para os bósnios terem muito reduzidas esperanças de chegar a um lugar que proporcione a ida à Alemanha no próximo ano.

Para Portugal é, como dissemos, um jogo que pode vir a caracterizar-se por um ritmo de passeio, apesar de o seleccionador ter já deixado bem expressa a ideia de que deveremos produzir um futebol intenso e de qualidade, para o qual está disposto a utilizar um onze que não seja muito divergente daqueles que tem apresentado nos desafios mais recentes.

Perante os resultados registados até aqui, Roberto Martinez mantém-se em estado de graça, o que não significa que esteja isento de reparos.

Faltando três jogos para cumprir a fase de qualificação, parece lógico que devam ser dadas oportunidades a jogadores nunca utilizados, até porque o seleccionador vai certamente ter de contar com eles, a mais de meio ano da fase final na Alemanha.

Causou alguma estranheza que, depois de ter feito, na véspera, referências especiais a João Gomes e a João Félix, o seleccionador catalão tenha deixado ambos no banco no início do desafio com a Eslováquia, disputado na passada sexta-feira.

Veremos que surpresas nos reserva, se é que vão acontecer, no embate de logo à noite, com a Bósnia-Herzgovina.