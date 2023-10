Ganhar ou adiar

A seleção portuguesa de futebol entra amanhã em campo, no estádio do Dragão, para cumprir o sétimo jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano ante a perspectiva de poder garantir de imediato o apuramento para a fase final, caso vença a seleção da Eslováquia.

Depois de seis vitórias consecutivas, com o excelente score de 24 golos marcados e nem um sofrido até aqui, o onze a apresentar pelo selecionador Roberto Martinez dispõe de uma boa oportunidade para fazer história no futebol português.

Apoiados incondicionalmente por um público fervoroso, como o é sempre, o público nortenho, seria interessante alcançar esta performance, tanto mais que, ficando a faltar três jornadas para terminar esta fase, será assim dada uma excelente oportunidade ao responsável catalão para ensaiar novas soluções, saindo do colete de forças em que se colocou, ou o colocaram, desde o inicio da competição.

Está claramente à vista que a seleção principal de Portugal encontrou, neste apuramento para o Euro 2024, o mais acessível grupo de que há memória.

Habituados, normalmente, a não prescindir da máquina de calcular quase até ao fim de qualquer fase semelhante, os portugueses estão assim embalados para uma boa prestação global, incluindo na final, a disputar na Alemanha, a partir de Setembro do próximo ano.

Não vencendo amanhã a seleção da Eslováquia, no Dragão, a possibilidade de qualificação fica adiada para a segunda-feira seguinte, dia 23, dia em que Portugal jogará frente à Bósnia-Herzgovina, num estádio daquele país.

Por isso, como dizemos em título, só estamos perante uma de duas hipóteses: ou ganhamos, ou adiamos tudo por mais alguns dias.