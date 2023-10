Os grandes no fio da navalha

A jornada que ontem terminou não trouxe grandes novidades quanto ao desempenho das quatro equipas que lideram a classificação.

O Sporting de Braga venceu estando a perder até aos minutos finais, o Benfica também ganhou mas apenas quando o relógio já trabalhava para além dos noventa minutos, o Futebol Clube do Porto também somou mais três pontos, mas terminou o jogo com credo na boca e, finalmente, o Sporting Clube de Portugal também somou mais uma vitória, mas estiveram à vista as dificuldades por que passou até ao apito final do juiz de campo.

É também oportuno dizer que todas estas quatro equipas citadas, lograram vencer, todas, por apenas um golo de diferença, com Braga e Sporting ambas a conseguirem dois golos, quando a demais concorrência se ficou por um golo solitário, a reforçar a ideia de que as dificuldades não escaparam a qualquer deles.

O futebol praticado não primou pela qualidade, embora nalguns casos essa evidência tenha ficado mais à vista que noutros.

Foi o caso do Benfica, que protagonizou mais uma exibição capaz de preocupar e perturbar uma grande parte dos seus associados e adeptos, alguns dos quais começam a deixar à vista muita insatisfação pelo modo como o treinador Schmidt projecta os jogos e os acompanha no banco posto à sua disposição. Com substituições difíceis de perceber ou a ausência delas.

No FC Porto voltou o futebol desordenado e confuso que, com excepção do jogo recente para a Liga dos Campeões, se tem repetido nos desafios do campeonato.

Tem faltado uma ideia de jogo que sempre esteve à vista nas mais recentes edições do nosso campeonato, então com os sucessos que não é necessário recordar.

A partir de hoje, com uma longa paragem do campeonato, espera-se e deseja-se que a nossa prova maior regresse com a qualidade que justamente se exige.

Há tempo para repensar sistemas e modelos se os responsáveis a isso estiverem dispostos.