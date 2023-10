Uma semana de contrastes

A euforia vivida pelo país inteiro ao tomar conhecimento de que daqui por sete anos estaremos a organizar o Campeonato do Mundo de Futebol, conjuntamente com a Espanha, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai, esbateu-se em três dias consecutivos ante o comportamento das equipas portuguesas nas competições europeias da Uefa.

Salvou-se o Sporting Clube de Braga, que conquistou a única vitória na Liga dos Campeões, uma proeza tanto mais relevante dado que a equipa minhota chegou a estar em desvantagem perante o Union Berlim por uma diferença de dois golos, e que chegou a parecer intransponível, a determinada altura do jogo disputado na Alemanha.

Foram assim os arsenalistas capazes de dar uma ajuda, sem no entanto salvarem a honra do convento, esta muito depauperada pelo que aconteceu nos jogos a seguir.

E a seguir foi o descalabro do Sport Lisboa e Benfica, derrotado em Milão pelo Inter, que só não logrou chegar a uma marca mais volumosa porque o guarda-redes benfiquista acabou por estar em noite sim.

Os equívocos de Roger Schmidt, a que se juntaram exibições muito apagadas de alguns jogadores habitualmente tidos como decisivos, como Di Maria, Rafa, Cokçu e companhia, lançaram algumas sombras sobre a posição do campeão português na Champions, dado ter-se tratado da segunda derrota consecutiva, num torneio onde ficam agora a sobrar apenas quatro jornadas.

O Futebol Clube do Porto veio a seguir, sofrendo outra das derrotas, num jogo em que revelou capacidade para se opor ao Barcelona, tendo justificado perfeitamente terminar com, pelo menos, uma igualdade no marcador. Uma noite infeliz do árbitro que dirigiu o jogo, em desfavor da formação portista, acabou por ter um contributo visível naquilo que aconteceu no estádio dos Dragões.

Finalmente, o Sporting Clube de Portugal viria a fechar a série nada positiva das equipas portuguesas nesta ronda europeia perdendo em Alvalade com os italianos do Atalanta.

Um jogo difícil de perceber dos leões, que terão feito a pior primeira parte da temporada, não chegando nunca com perigo à baliza transalpina nesse período.

Só aos 53 minutos os leões lograram descobrir a baliza contrária para, a partir daí, intensificarem o seu jogo ofensivo, igualando táctica e fisicamente aqueles que, no entanto, acabariam por recolher os três pontos em disputa.

Esta foi a primeira derrota dos leões na temporada que decorre.

Ver-se-à, a seguir, que efeitos poderá vir a provocar este desaire inesperado.