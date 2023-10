A segunda queda do Benfica

A jornada de ontem, a iniciar mais uma semana de Liga dos Campeões Europeus, suscitava enorme expectativa por razões fáceis de explicar.

Vindos ambos de derrotas na jornada de abertura da fase de grupos, Benfica e Braga acreditavam ser possível rectificar o percurso, mesmo não deixando de ter em conta as dificuldades que lisboetas e bracarenses iriam encontrar.

Mais feliz foi o Sporting de Braga que, em Berlim, ousou chegar a uma vitória indiscutível frente ao União, conseguida em circunstâncias muito especiais, dado que chegou a estar em desvantagem de dois a zero para, em função de uma segunda parte memorável, ter saltado para a frente no marcador.

Noite para recordar dos minhotos, e susceptível de acender uma nova luz no seu caminho, a ponto de poder começar a pensar na possibilidade de chegar à fase seguinte da Champions, pese embora o facto de o seu próximo adversário ser exactamente o Real Madrid, na Pedreira.

Já o Benfica voltou a sucumbir, agora na jornada número dois.

Ninguém tinha dúvidas sobre as dificuldades que a equipa de Roger Schmidt iria encontrar em Milão, frente a um adversário que bem conhece e que era, à saída do sorteio, tida como a principal adversária pela disputa do primeiro lugar na fase de grupos.

Passados dois jogos, o Benfica contabiliza outras tantas derrotas.

E, se na Luz, contra o Salzburgo, já dera nota de dificuldades inesperadas e injustificadas, ontem, no Giuseppe Meaza, essa tendência avolumou-se de forma ainda mais visível.

Capaz de se baterem de igual para igual na primeira parte do jogo, os campeões portugueses sucumbiram depois de forma evidente, tendo ficado bem à vista a incapacidade física de vários dos seus jogadores.

E, como se não bastasse, os equívocos do treinador benfiquista voltaram a ficar bem à vista, tendo contribuído para o descalabro que a equipa protagonizou durante esse período.

As surpresas e as teimosias que Schmidt suscitou logo que foi conhecido o onde lisboeta, acabaram por traduzir os grandes motivos que acabaram por ficar expressos no resultado final.

Dizer que por força de duas derrotas consecutivas tudo está perdido para a equipa do Benfica é um logro. Há ainda doze pontos para disputar pelo que a recuperação é possível.

Desde que não sejam cometidos os mesmos dislates por parte do treinador encarnado.