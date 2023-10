As polémicas que se sucedem

O campeonato português da primeira Liga está prestes a concluir a sétima jornada, e as polémicas continuam a ocupar a maior percentagem do espaço que deveria ser atribuída ao jogo, propriamente dito. Mas, enfim, é a triste sina de um futebol que teima em não se afirmar para além das nossas fronteiras. E, tudo o indica, assim vai continuar.



Na jornada do fim-de-semana por que acabámos de passar, as polémicas centraram-se especialmente em dois desafios: em primeiro lugar, naquele que se realizou no estádio da Luz, onde tivemos o primeiro clássico do campeonato.

O Benfica recebeu o Futebol Clube do Porto e acabou por vencer com justiça, ainda que pela margem mínima, mas depois de uma segunda parte em que foi claramente superior.

A expulsão de um jogador portista, quando se cumpria a primeira vintena de minutos, trouxe para a discussão o papel desempenhado pelos árbitros, VAR incluído, tema que vai ser chamado a capítulo sempre que as circunstâncias o recomendarem.

Um dia depois, o Sporting Clube de Portugal regressava de Faro com uma vitória tangencial sobre a sua filial número dois e com insónias capazes de retirarem a vontade de dormir a Rúben Amorim. E também aqui a discussão subiu a primeiro plano, por força das circunstâncias que a parte final do desafio proporcionou.

Uma grande penalidade a favorecer o Sporting Clube de Portugal nos instantes finais do jogo que, transformado com sucesso, permitiu aos leões de Lisboa angariarem mais três pontos e a reconquista do primeiro lufar na tabela, tem dado, e vai continuar a dar, espaço a muitas polémicas, com o árbitro do desafio a ser acusado de ter sancionado uma falta que, para a grande maioria, não existiu.

O próximo clássico terá lugar apenas em 12 de Novembro, e terá como protagonistas Benfica e Sporting, o que talvez acabe por proporcionar um razoável período de algum sossego, sobretudo aos mais atreitos a discussões intensas, mas quase sempre estéreis.