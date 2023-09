A grande noite de bola

A ansiedade vem aumentando à medida a que vão faltando menos horas para que se oiça o silvo do apito do árbitro João Pinheiro a dar início às operações em que Benfica e Futebol Clube do Porto vão empenhar-se, no estádio da Luz, em Lisboa, para assim ilustrarem a que esperamos e desejamos venha a tornar-se na grande noite da bola.

Foi preciso chegar à sétima jornada para que o campeonato português, tantas vezes descredibilizado além das nossas fronteiras, tenha acesso às páginas da imprensa internacional, como vai acontecer certamente nos dias sequentes ao grande embate de logo à noite na capital portuguesa, se a qualidade do jogo o justificar

Em circunstâncias com muitas semelhanças e igual número de contradições, vai repetir-se um cenário a que nos habitámos ao longo de várias dezenas de anos.

Semelhanças, porque neste Benfica-Porto não se pode falar de vencedor antecipado, contradições, porque há um passado recente que conduz a um olhar desconfiado de muitos adeptos, mesmo os mais fervorosos, dos dragões.

Do lado portista, já se sabia que Marcano não vai fazer parte dos planos de Sérgio Conceição.

Juntou-se ontem, inopidadamente, Pepe, um elemento sempre fundamental na acção dos nortenhos, o que não deixará de perturbar o pensamento do treinador portista, dado que vai recorrer a uma dupla de centrais que até agora jamais foi a sua primeira opção.

Do lado do Benfica, ao contrário, a abundância também não deixa tranquilo o pensamento do seu treinador germânico, pelo que, só logo, depois da noite começar a cair sobre Lisboa, se vão dissipar todas as dúvidas.

Apesar deste punhado de razões para que haja preocupações de ambos os lados, umas com um tom mais carregado de que outras, o clássico suscita o mesmo entusiasmo de sempre e as mais justificadas expectativas.

Há sempre motivos para que em circunstâncias como esta não se façam previsões desajustadas, mas, em boa verdade, o Benfica parece ter do seu lado maior número de factores de desempate a seu favor, se o seu técnico não resolver inventar.

Porém, como já aconteceu sobejas vezes, a superação pode vir a tornar-se na caracterização daquele que, por agora, muitos opinadores consideram, à partida, em desvantagem.