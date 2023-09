Primeiro jogar, depois descansar

A possível incógnita que podia existir à volta do jogo em que o Sporting Clube de Portugal recebia o Rio Ave no estádio José Alvalade, cedo se desfez, quando, aos dez minutos, Paulinho fez entrar a bola, pela primeira vez, na baliza vila-condense, defendida por Audenirton



O lance deixou a nu uma certa insuficiência da defesa visitante, a que se juntaram a perspicácia de Morita e o sentido de oportunidade de Paulinho, o goleador leonino que nas seis jornadas já disputadas marcou tantos golos quanto os que obteve em todo o campeonato passado.

Passados 16 minutos, foi a vez de Edwards assinar o segundo golo do jogo e dos leões.

O trabalho inicial pertenceu ao dinamarquês Hjulmand, passe para o atacante inglês, e o guarda-redes nortenho ajudou a completar o lance com sucesso, deixando aberto um pequeno espaço na sua rede, onde a bola acabaria por entrar.

Com dois golos de vantagem, o Sporting não abdicou do bom futebol que vinha praticando desde o apito inicial do juiz, sem dar ao Rio Ave qualquer hipótese de chegar à baliza de Adán até ao fecho do primeiro tempo.

Foi, sem dúvida, uma das melhores primeiras partes da equipa comandada por Rúben Amorim, quiçá quanto a nós a melhor, por via de um futebol são e escorreito, muito fluido, e a espaços mesmo com elevada nota técnica.

O segundo tempo foi consideravelmente diferente.

Já com a vantagem adquirida nos primeiros 45 minutos, os leões trataram de gerir esse pecúlio, permitindo um crescimento exponencial da equipa de Vila do Conde.

Mais ofensiva, a formação de Luis Freire abeirou-se então por diversas vezes da baliza leonina, sem no entanto colocar em risco a diferença que o marcador oferecia há largos minutos.

Depois desta jornada, o Sporting passou a assumir o primeiro lugar da classificação com os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto, que na próxima sexta-feira tem deslocação difícil ao Estádio da Luz.

A seu tempo, falaremos desse clássico.