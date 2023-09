Pressionado pela concorrência, o Sporting vai a provas

Ficar para trás no calendário não parece susceptível de permitir grande tranquilidade.

Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga já jogaram e cada um deles conseguiu sair ileso de uma jornada que só vai terminar logo à noite quando o Sporting Clube de Portugal defrontar o Rio Ave, no estádio José Alvalade.

Ainda que pressionado por essa circunstância, o grupo de Rúben Amorim parte para o desafio de hoje com toda a legitimidade para se considerar favorito.

O adversário vila-condense é incómodo por natureza e por tradição, pelo que os leões terão de bater-se com muito empenho, para não virem a ser surpreendidos.

Os leões vêm de uma série de 20 jogos oficiais sem perder, juntando a isso exibições de qualidade que colocam a equipa leonina num patamar ao qual não têm tido acesso outras equipas relevantes portuguesas.

No Dragão, o Futebol Clube do Porto conquistou mais uma vitória difícil e, de novo, quase a cortar a meta. Os dragões voltaram a sentir dificuldades, desta feita perante um adversário muito bem organizado, mas tudo poderá alterar-se no clássico da próxima sexta-feira, porque é em momentos como esse que os dragões são capazes de se transcender.

O Benfica não passou por dificuldades, como se previa, na sua deslocação a Portimão.

Os algarvios ainda tentaram contrariar a tendência pela qual o jogo vinha passando desde o início, mas a classe superior dos encarnados não permitiu que pudesse haver sustos.

O Sporting de Braga passou com nota positiva no teste com o Boavista, mas ainda passou por alguns momentos complicados. Com um jogador a menos por expulsão em fase decisiva do jogo entre arsenalistas e axadrezados, a formação axadrezada sucumbiu e não teve capacidade para resistir ao élan minhoto.

Nesta segunda-feira à noite veremos se o Sporting continua a ser uma equipa confiável.

Depois da excelente mas atribulada vitória na Liga Europa, os leões poderão aí ter ganho um novo estímulo para prosseguir invicto no campeonato português.