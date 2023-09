Jogar pouco e ganhar muito

Foram muito maiores os proveitos do que os prejuízos do Sporting Clube de Portugal no jogo que ontem realizou na Áustria, onde era perseguido por uma mala pata que já levava décadas.

O arranque da Liga Europa impunha um bom resultado e isso foi alcançado.

Já a exibição da equipa portuguesa deixou a desejar, sobretudo na primeira parte.

Os leões demandaram território austríaco marcados pelo rótulo de favoritos, e com toda a razão. O adversário não parecia ter estatura para se bater com os leões de Lisboa, e o histórico também jogava a favor da representação lisboeta.

O jogo de Graz era, pois, encarado com legítimo otimismo, podendo vir a representar um arranque positivo num grupo da Liga Europa, onde só o Atalanta de Itália parece oferecer grandes dificuldades. Também vencedora ontem, a equipa de Bérgamo virá agora a Lisboa para medir forças com os leões, e fazer alguma luz sobre o que poderá ser o desfecho da fase de grupos, que sempre pareceu razoavelmente acessível aos leões.

A primeira parte do desafio de ontem à noite foi uma decepção, sem golos e até sem oportunidades que os pudessem justificar e, em resumo, com uma sombria actuação de ambas as equipas.

No segundo termpo, um golo da equipa austríaca, aos 58 minutos, fez tocar o despertador do lado leonino. Foi então que algumas substituições feitas por Rúben Amorim no meio-campo, produziram o efeito que já se desejava há muito tempo, o que tornaram possível a obtenção de dois golos e a consumação de uma vitória justa.

Melhor o resultado que a exibição? Aceita-se a ideia, e o conceito de que isso acontece muitas vezes em jogos de futebol.

No entanto, também ficou a ideia de que os leões continuam no bom caminho, e que estão dispostos a assim continuar também no campeonato português.