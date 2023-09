O arranque que se desejava

Começou sob bons auspícios a participação das equipas portuguesas nas competições europeias de futebol.

Vestindo as suas melhores galas, o Futebol Clube do Porto arrancou uma excelente vitória em Dortmund frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, numa noite em que Galeno atingiu a nota mais alta, com a obtenção de dois golos e uma assistência, o que significa ter estado em todos os lances decisivos do jogo.

Foi um começo auspicioso dos portistas na Champions, depois de um arranque forte que lhe valeu o primeiro golo aos oito minutos. Os ucranianos ainda chegaram ao empate, mas dois minutos depois o Porto voltou a colocar-se em vantagem, para aos 29 minutos fixar o resultado final do desafio.

Tivemos, portanto, uma excelente primeira parte da equipa portuguesa, para se resguardar e gerir a vantagem no segundo tempo. É verdade que a diferença podia ter chegado a números mais amplos, mas os ucranianos talvez não merecessem punição ainda mais severa.

A contrastar com a sua fraca produção a nível nacional, os dragões revelaram na Alemanha que têm capacidade para chegar à fase a eliminar da Liga dos Campeões.

O pontapé de saída de ontem à noite foi disso um magnífico prenúncio.

É verdade que a equipa do Shakhtar, devido a circunstâncias várias e reconhecidas, sempre pareceu acessível. E porque no outro jogo do Grupo H o Barcelona venceu por 5-0 o Antuérpia, fica à vista a grande superioridade de portugueses e espanhóis pelo que ambos não devem dar quaisquer hipóteses à concorrência de belgas e ucranianos.

Hoje à noite, Benfica e Sporting de Braga vão certamente enfrentar outro tipo de dificuldades frente a austríacos e italianos.

No entanto, os desafios só se ganham ou perdem depois de jogados noventa minutos.