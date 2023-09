Hoje começa a grande festa

O futebol europeu, a nível de clubes, abre esta terça-feira as portas às três mais importantes competições da UEFA, nas quais 96 equipas vão bater-se com todo o empenho com o objectivo de tentarem inscrever os seus nomes na história da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Para além do aspeto competitivo, que se liga particularmente a milhares de jogadores, as questões financeiras interessam de modo muito especial aos responsáveis de todas as coletividades, sempre na expectativa de virem a colher fartos benefícios das participações dos seus emblemas.

O Futebol Clube do Porto dá, logo à noite, o pontapé de saída, defrontando os ucranianos do Shakhtar Donetks no estádio Volksparkstadion, em Hamburgo, que tem lotação para 57 mil espectadores.

Como se sabe a guerra na Ucrânia obriga a esta mudança, dado que a equipa de Donetks não dispõe de condições suficientes para poder utilizar as suas instalações no seu país.

Ainda que respeitando a história dos portistas na Liga dos Campeões, longa e cheia de sucesso, é lógico pensar-se que as dificuldades que os dragões atravessam neste momento não vão certamente permitir-lhes o brilhantismo do passado.

Apesar disso, dado os problemas que os ucranianos têm para resolver, é crível que o vice-campeão português possa arrancar nesta edição da Champions com um resultado que permita acalentar esperanças de ir além da fase de grupos.

Amanhã, na Luz, o Benfica recebe os austríacos do Salzburgo, enquanto o Sporting de Braga será o anfitrião, na Pedreira, da fortíssima equipa italiana do Nápoles.

E na quinta-feira, o Sporting será o único representante português na Liga Europa, indo à Áustria defrontar o Sturm Graz, enquanto que na Liga Conferência deixámos de contar.

Alta expectativa nestas primeiras participações.