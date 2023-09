Jornada para todos os gostos

A jornada cinco do campeonato da primeira Liga só termina logo à noite com o jogo entre o Boavista e o Chaves, mas é já possível contabilizar um número interessante de golos, que elava a média para 3,125 nos oito desafios realizados. Continua a ser um sinal de que os nossos artilheiros se apresentam em boa forma neste início de campeonato, também com sinais de que as equipas de menor dimensão prosseguem fazendo difícil a vida das mais consagradas.



Na sexta-feira, o Futebol Clube do Porto venceu com muita dificuldade o Estrelda da Amadora, num jogo marcado pela falta de qualidade da exibição dos portistas, o que, aliás, continua a ser uma nota dominante das suas actuações.

No sábado, os benfiquistas chegaram ao fim do desafio com o Vizela com uma vitória justa, mas mal gerida, sobretudo nos últimos quinze ou vinte minutos finais.

A vencer, calma e tranquilamente no primeiro tempo, mercê de um resultado que até poderia ter apresentado números mais expressivos, os minutos finais da segunda parte tornaram-se complicados.

Os vizelenses reduziram para a diferença mínima e, a partir desse momento, não foi fácil controlar a ansiedade com que os lisboetas viveram os momentos finais do desafio.

Ontem à noite, em Alvalade, o Sporting chegou a números confortáveis na sua vitória sobre o Moreirense, mas para atingir esse patamar passou por momentos de alguma dúvida.

Sem golos no primeiro tempo, os leões surgiram na segunda parte revelando mais capacidade para ultrapassar esse embaraçoso resultado.

E marcaram três golos, concretizando assim o resultado mais expressivo dos três grandes, e reforçando a ideia de que os leões possuem equipa para continuar a demonstrar que entraram e estão na luta pelo título.

Uma palavra também para o Sporting de Braga que averbou em Faro a sua segunda derrota em apenas cinco jornadas, o que coloca a formação arsenalista já a seis pontos de diferença entre leões e dragões. Preocupante, sem dúvida, apesar de o campeonato estar ainda numa fase muito “temperana”.