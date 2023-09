O 11 de setembro também entrou na História do futebol

O dia 11 de Setembro já estava na história nacional e internacional por diversos motivos. Todos recordamos, anualmente, episódios que, em tempos recentes, provocaram agitação em diversos países, inclusive em Portugal.

Ontem à noite, no estádio do Algarve, a história do nosso futebol acrescentou um título ao seu currículo, que vai ser analisado e comentado nos mais variados quadrantes, onde muitos portugueses vivem entusiasticamente a modalidade.

Uma vitória tão gorda sobre a seleção do Luxemburgo, mais entusiasmante até do que a própria exibição da equipa das quinas, fica como um marco que até ontem parecia inalcançável, e que também serviu para confirmar muitas outras coisas.

Temos excelentes jogadores, que cada vez mais vêm afirmando a sua qualidade em alguns dos mais cotados clubes estrangeiros, sendo de realçar o facto de onze dos dezasseis que ontem defrontaram o Luxemburgo integram equipas que dentro de poucos dias vão iniciar a sua participação na Liga dos Campeões Europeus.

Não virá a propósito fazer destaques individuais relativamente ao desafio de ontem à noite, apesar de terem existido exibições de grande nível, a que se acrescentaram golos vistosos, que ajudaram a conseguir a maior goleada de sempre da equipa nacional, e constituiu um passo importante para o apuramento do futebol português para o próximo Campeonato da Europa, a disputar no próximo mês de Junho na Alemanha.