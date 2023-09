Abrir as portas à seleção

Com o “circo” encerrado por mais uns dias, está de volta a seleção para cumprir mais dois jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa do ano que vem.

Primeiro Eslováquia, em Bratislava, e depois Luxemburgo, no Estádio Municipal do Algarve, dois desafios aparentemente acessíveis, mas de importância transcendente, dado que as duas esperadas vitórias acabarão por corresponder, praticamente, ao apuramento para a fase final.

Ao falar em “circo” tivemos sobretudo em conta a recente designação que há poucas horas foi atribuída pelo mais importante jogador português de sempre ao campeonato português, dado o folclore que tem caracterizado as poucas jornadas decorridas até aqui.

E Cristiano Ronaldo foi mesmo mais longe, ao afirmar que a liga em que toma parte, a Liga Árabe, está uns furos acima daquela que é disputada na sua terra natal.

Não se sabe se e como reagiram a esta “ousadia” de CR7 os presidentes da Federação e da Liga, mas acreditamos que a mesma tenha causado alguns engulhos àqueles dirigentes.

Só que, com o mais poderoso jogador português ninguém se mete, para assim prevenir não ficar mal na fotografia.

Mas falemos da seleção e da campanha que hoje à noite vai iniciar em terras eslovacas, na sua capital, Bratislava onde, faz bem recordar, Portugal iniciou a brilhante campanha de 1966, que levou a nossa seleção ao terceiro lugar do mundial de Inglaterra, quando aquele país do leste europeu ainda se designava por Checoslováquia.

Foi nesse jogo que Fernando Mendes, jogador do Sporting, influente e decisivo centro-campista da seleção, fracturou uma perna, o que o impediu de tomar parte na gloriosa campanha que está inscrita nos anais da nossa história desportiva como uma das mais brilhantes de sempre do futebol português.

Estando ainda por se saber como e com quem vamos defrontar a Eslováquia, o que mais se deseja, por agora e sem questiúnculas, é um regresso vitorioso a Lisboa, para se repetir o sucesso três dias depois no estádio algarvio, contra o Luxemburgo.

A qualidade dos nossos jogadores permite que encaremos os dois desafios que se seguem com justificado optimismo, esperando e desejando que todos correspondam.