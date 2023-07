O Sporting de novo diferente, para melhor

Os três grandes voltaram a jogar nestes dois últimos dias, com o intuito de acelerar a preparação para a temporada que está a começar, submetendo-se a testes com um grau de dificuldade já mais elevado.

Começando pelos portistas, que jogaram no sábado, no Dragão, defrontando os espanhóis do Rayo Vallecano, para apresentação da sua equipa aos associados, tendo-se registado um empate a um golo, com os portistas a marcarem já no declinar do jogo.

Estivemos, de novo, perante um desafio de menor qualidade dos dragões, sendo o terceiro consecutivo sem ganhar.

Ainda assim, a Supertaça, que vem a caminho, e na qual Sérgio Conceição aposta todas as fichas, vai ser seguramente diferente, dadas as circunstâncias em que se disputa, como de resto acontece sempre quando as duas equipas se defrontam.

O Benfica voltou a perder, desta vez contra uma equipa com maior potencial, o Feyenoord

De Roterdão, último campeão dos Países Baixos, contra a qual sentiu muitas dificuldades, mesmo quando actuou com aquela que pode ser considerada, neste momento, a sua melhor equipa.

No primeiro desafio oficial da temporada tudo poderá ser diferente, pelo que será desajustado, para já, fazer considerações muito profundas, que poderão não refletir o momento das equipas benfiquista e portista, que em jogos como este são sempre capazes de provocar as maiores surpresas.

O Sporting voltou a ser a equipa portuguesa a recolher maiores proveitos, ganhando por 3-0 ao Villarreal, uma das mais cotadas do campeonato espanhol.

Nos leões, a curiosidade maior assentava na apresentação de Gyokeres, a sua contratação mais cara de sempre que, mesmo não tendo marcado, confirmou a qualidade que lhe tem sido apontada pela generalidade dos comentadores.

Haverá Sporting na época que agora começa? Ontem, em Alvalade, ficou a sensação de que vai bater-se seriamente com os demais candidatos, embora se deva reconhecer que a sua tarefa não vai ser nada fácil.