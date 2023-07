Sob bons auspícios

A presença do futebol português nas competições europeias de clubes da temporada que está a começar, é de bons e indiscutíveis auspícios.

O Vitória de Guimarães deu ontem o pontapé de saída na Eslovénia, onde defrontou e venceu o Celje, tendo regressado à cidade do Fundador com um registo favorável, uma vitória por 4-3.

O jogo nem começou bem, dado a equipa eslovena ter marcado de forma muito madrugadora, logo aos 17 segundos da primeira parte.

Porém, os minhotos cedo transmitiram a ideia de que poderiam vencer, pois os Silva, Jota e André, aos 25 e 35 minutos, reverteram a vantagem de forma indiscutível.

E, na segunda parte, o Vitória confirmou a sua superioridade, ganhando fora, e dando um passo importante para chegar à fase seguinte da Liga Conferência.

Ficaram, apesar disso, alguns avisos, sobretudo à defesa minhota, que tem de estar mais concentrada se quiser ir longe na competição.

Daqui por uma semana, no estádio do Fundador, Moreno não deixará certamente de chamar a atenção dos seus jogadores para a necessidade de adoptar uma forma diferente de acautelar a sua própria baliza.

Neste dia, há também lugar para um outro registo muito especial.

Festeja-se e, com toda a propriedade, a vitória da selecção feminina portuguesa na sua primeira presença num Campeonato do Mundo, ao derrotar a sua congénere do Vietnam por 2-0, um desfecho que poderia ter sido bem mais ampliado, tal foi a superioridade lusitana.

Claro que o mais difícil está por fazer, pois na próxima terça-feira, também às oito horas da manhã, as “navegadoras” terão pela frente a selecção dos Estados Unidos, bi-campeã mundial e, frente à qual, as jogadoras portuguesas irão passar por dificuldades afiançadamente maiores.

Só que nenhuma equipa, seja ela qual for, entra em campo antecipadamente vencida.

Daí haver justificadas esperanças até soar o apito final da partida.