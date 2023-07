Só os leões sobreviveram

Numa noite muito intensa, os três grandes deram ontem mais um passo em frente neste período de preparação, e permitiram avaliar de forma mais consistente o progresso que têm feito ao longo do tempo de actividade que só chegará ao fim após no início da segunda semana de Agosto.

O dia começou com os portistas a defrontarem os ingleses do Wolverhapton, este com uma equipa com fortes ligações ao futebol português. Para além do treinador Loppetegui, que já treinou os dragões, a formação britânica começou o jogo no Algarve com quatro jogadores nossos, que lhe têm transmitido um cunho de muita qualidade.

Alinhando com um onze que poderá estar muito perto daquele que iremos ver na Supertaça, aos comandados de Sérgio Conceição faltou eficácia e contundência para poderem chegar ao fim do desafio com um resultado diferente. A derrota por um escasso golo aceita-se e deixa avisos que o técnico não deixará de ter em conta.

Desta vez contra os ingleses do Burnley, o Benfica sofreu ontem no estádio do Restelo a sua primeira derrota da pré-temporada, um desaire que não deixa de constituir um aviso, tanto mais que os encarnados alinharam na primeira parte com a equipa que parece estar muito próxima daquela que é considerada a de maior qualidade.

Os campeões nacionais acabaram derrotados por 2-0, não obstante o maior domínio do jogo, em que tiveram mais capacidade de ataca e rematar, pertencendo-lhe também a maior percentagem de posse de bola. Só que, tudo isso somado não bastou para evitar o desaire.

Finalmente, o Sporting, no estádio do Algarve, chegou a uma vitória justa e expressiva por 3-0, frente à Real Sociedad, que na temporada passada ficou no quarto lugar de La Liga.

Foi também uma oportunidade para ver em acção o sueco Gyökeres, o jogador mais badalado no defeso, a mais cara contratação de sempre dos leões, e do qual se podem fazer já referências auspiciosas. Marcou o primeiro golo, e esteve sempre em jogo, manifestando já um razoável entendimento com os seus companheiros de equipa.